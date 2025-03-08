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Футбол

Инфантино представил Трампу трофей клубного чемпионата мира

Обновленный турнир пройдет в США.
Сегодня, 11:40
Дональд Трамп и Джанни Инфантино / Getty Images
Дональд Трамп и Джанни Инфантино / Getty Images

Глава ФИФА Джанни Инфантино провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Они встретилсь в Белом доме.В ходе мероприятия Инфантино представил Трампу трофей клубного чемпионата мира.

Турнир пройдет этим летом в США. Участие в турнире примут 32 команды.

Трофей был сделан вместе с ювелирной компанией Tiffany&Co.

Ранее сообщалось, что последний клуб Дани Алвеса подал иск против футболиста.

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