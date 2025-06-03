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Футбол

Зидан отказался от огромного контракта из Саудовской Аравии

Французский тренер может возглавить национальную сборную.
Сегодня, 11:59       Автор: Василий Войтюк
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

Легендарный в прошлом футболист Зинедин Зидан рассматривает возможность возвращения к тренерской работе.

По информации L'Équipe, у Зидана было заманчивое предложение от саудовского клуба Аль-Хиляль.

Руководство аравийского клуба было готово заключить с ним однолетний контракт на сумму более 100 миллионов евро, однако француз отказался. Причина - желание возглавить другой проект, и, согласно предварительным данным, речь идет о возможности стать главным тренером национальной сборной Франции.

Напомним, что Зидан остается без тренерской работы с 2021 года, когда он покинул Реал после второго срока на посту главного тренера мадридцев.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан заинтересован только в двух местах работы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан

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