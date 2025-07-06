Дубль и ассист Месси помогли Интер Майами разгромить команду украинца в МЛС
В ночь на воскресенье, 6 июля, Интер Майами встречался в гостях с Монреалем в матче регулярного чемпионата МЛС.
В своем первом поединке после вылета из Клубного чемпионата мира флоридская команда одержала над канадским соперником разгромную победу со счетом 4:1.
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Подопечные Хавьера Маскерано пропустили уже в дебюте встречи от Принса Овусу, но еще до перерыва сумели отыграться и выйти вперед усилиями Лионеля Месси. Сначала аргентинец на 33-й минуте ассистировал Тадео Альенде, а спустя семь минут отличился уже сам.
Во второй половине матча Теласко Сеговия увеличил разрыв в счете до двух мячей, а Месси довел результат до разгромного, оформив дубль.
Украинский вингер Монреаля Геннадий Синчук появился на поле ближе к концу встречи, выйдя на замену на 80-й минуте.
Статистика матча МЛС Монреаль - Интер Майами
Монреаль - Интер Майами 1:4
Голы: Овусу, 2, - Альенде, 33, Месси, 40, 62, Сеговия, 60
Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 2.71
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 8 - 10
Угловые: 6 - 2
Фолы: 12 - 14
Интер Майами на данный момент с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, но сыграл на четыре матча меньше лидирующего с 42 баллами Цинцинатти.
Монреаль - аутсайдер конференции, канадская команда расположилась на последней строчке с 14 пунктами.
Ранее сообщалось, что определилась судьба Луиса Суареса в Интер Майами.
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