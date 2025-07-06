Дубль и ассист Месси помогли Интер Майами разгромить команду украинца в МЛС

В ночь на воскресенье, 6 июля, Интер Майами встречался в гостях с Монреалем в матче регулярного чемпионата МЛС.

В своем первом поединке после вылета из Клубного чемпионата мира флоридская команда одержала над канадским соперником разгромную победу со счетом 4:1.

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Подопечные Хавьера Маскерано пропустили уже в дебюте встречи от Принса Овусу, но еще до перерыва сумели отыграться и выйти вперед усилиями Лионеля Месси. Сначала аргентинец на 33-й минуте ассистировал Тадео Альенде, а спустя семь минут отличился уже сам.

Во второй половине матча Теласко Сеговия увеличил разрыв в счете до двух мячей, а Месси довел результат до разгромного, оформив дубль.

Источник: Getty Images

Украинский вингер Монреаля Геннадий Синчук появился на поле ближе к концу встречи, выйдя на замену на 80-й минуте.

Статистика матча МЛС Монреаль - Интер Майами

Монреаль - Интер Майами 1:4

Голы: Овусу, 2, - Альенде, 33, Месси, 40, 62, Сеговия, 60

Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 2.71

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 8 - 10

Угловые: 6 - 2

Фолы: 12 - 14

Интер Майами на данный момент с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, но сыграл на четыре матча меньше лидирующего с 42 баллами Цинцинатти.

Монреаль - аутсайдер конференции, канадская команда расположилась на последней строчке с 14 пунктами.

Ранее сообщалось, что определилась судьба Луиса Суареса в Интер Майами.

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