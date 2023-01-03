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Тренер Ан-Насра: Работать с Роналду будет очень просто

Руди Гарсия оценил подписание португальского нападающего.
Вчера, 22:58
Руди Гарсия / Getty Images
Руди Гарсия / Getty Images

Главный тренер Ан-Насра Руди Гарсия прокомментировал переход в его команду нападающего Криштиану Роналду.

По его словам, он ожидает легкого и плодотворного сотрудничества с португальцем.

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"Криштиану - один из лучших в истории. Для меня, для страны и для клуба это фантастика, что кто-то его уровня может приехать сюда. Я видел великих игроков на протяжении всей своей жизни, но не таких, как Криштиану.

Работать с Роналду будет очень просто, потому что ему не нужно все объяснять. Я действительно хочу иметь возможность поделиться нашим опытом. Моя цель - чтобы Криштиану был счастлив, играя и выигрывая трофеи в Аль-Насре", - приводит слова Гарсии Marca.

Напомним, что Ан-Наср провел официальную презентацию Криштиану Роналду.

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