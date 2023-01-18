Суарес в дебютной игре за Гремио оформил хет-трик за 37 минут

Луисито в своем первом матче за новый клуб трижды забил, выиграл трофей и стал лучшим бомбардиром турнира.

Минувшей ночью состоялся финал Рекопа Гауча, в котором сошлись бразильские Гремио и Сан-Луис.

В составе "бессмертных трехцветных" дебютировал Луис Суарес. Уругвайскому форварду хватило меньше пяти минут, чтобы забить дебютный гол за новую команду.

"Эль Пистолеро" еще в первом тайме оформил хет-трик, потратив на него 37 минут. В итоге Гремио победил со счетом 4:1.

Um gol para cada dedo e esse é só o começo! 🤩 Vocês também estão Suarizados? 🇪🇪 #GRExSLU #RecopaGaúcha2023 pic.twitter.com/6XifHdVol4 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 18, 2023

Рекопа Гауча был создан в 2014 году. Для Гремио данная победа стала третьей подряд и четвертой в целом, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Хет-трик позволил Суаресу стать лучшим бомбардиром молодого соревнования - он единственный, кто записал на свой счет три гола.