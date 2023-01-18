Суарес в дебютной игре за Гремио оформил хет-трик за 37 минут
Минувшей ночью состоялся финал Рекопа Гауча, в котором сошлись бразильские Гремио и Сан-Луис.
В составе "бессмертных трехцветных" дебютировал Луис Суарес. Уругвайскому форварду хватило меньше пяти минут, чтобы забить дебютный гол за новую команду.
"Эль Пистолеро" еще в первом тайме оформил хет-трик, потратив на него 37 минут. В итоге Гремио победил со счетом 4:1.
Um gol para cada dedo e esse é só o começo! 🤩 Vocês também estão Suarizados? 🇪🇪 #GRExSLU #RecopaGaúcha2023 pic.twitter.com/6XifHdVol4— Grêmio FBPA (@Gremio) January 18, 2023
Рекопа Гауча был создан в 2014 году. Для Гремио данная победа стала третьей подряд и четвертой в целом, сообщает официальный сайт бразильского клуба.
Хет-трик позволил Суаресу стать лучшим бомбардиром молодого соревнования - он единственный, кто записал на свой счет три гола.