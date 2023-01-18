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Суарес в дебютной игре за Гремио оформил хет-трик за 37 минут

Луисито в своем первом матче за новый клуб трижды забил, выиграл трофей и стал лучшим бомбардиром турнира.
Сегодня, 19:37
Луис Суарес / ФК Гремио
Луис Суарес / ФК Гремио

Минувшей ночью состоялся финал Рекопа Гауча, в котором сошлись бразильские Гремио и Сан-Луис.

В составе "бессмертных трехцветных" дебютировал Луис Суарес. Уругвайскому форварду хватило меньше пяти минут, чтобы забить дебютный гол за новую команду.

"Эль Пистолеро" еще в первом тайме оформил хет-трик, потратив на него 37 минут. В итоге Гремио победил со счетом 4:1.

Рекопа Гауча был создан в 2014 году. Для Гремио данная победа стала третьей подряд и четвертой в целом, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Хет-трик позволил Суаресу стать лучшим бомбардиром молодого соревнования - он единственный, кто записал на свой счет три гола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гремио Луис Суарес

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Суарес в дебютной игре за Гремио оформил хет-трик за 37 минут
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