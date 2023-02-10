Необычные зрители: Рой насекомых стал свидетелем покера Роналду

В рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср на выезде обыграл Аль-Вахда (4:0). Главным героем встречи стал форвард гостей Криштиану Роналду, который оформил покер.

Примечательно, что во время поединка произошел необычный инцидент. Прямо по ходу встречи домашняя арена Аль-Вахды подверглась нашествию саранчи.

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Фотографии с арены завирусились в социальных сетях. На фотографиях можно увидеть, что болельщики были вынуждены стоять или уходить в другое место, чтобы не быть в окружении саранчи.

Отметим, что Роналду достиг отметки в 500 голов в рамках национальных чемпионатов за всю свою карьеру.

Ранее ISPORT.ua сообщал, что известный карикатурист посвятил мультик Роналду.