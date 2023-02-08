Мбаппе поздравил ЛеБрона Джеймса с установленным рекордом в НБА
Французский футболист восхищен легендой Национальной баскетбольной ассоциации.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за карьеру.
Американский баскетболист превзошел показатель легендарного Карима Абдул-Джаббара, набрав 38 390 очков.
Футболист сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил 38-летнего спортсмена с рекордом.
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Звездный нападающий опубликовал пост в Instagram, в котором добавил фотографию с ЛеБроном.
"Величайший!", - написал Мбаппе.
Ранее американский спортсмен прокомментировал свое достижение, назвав лучшего баскетболиста в истории спорта.