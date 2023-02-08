Мбаппе поздравил ЛеБрона Джеймса с установленным рекордом в НБА

Сегодня, 14:01

Сегодня, 14:01

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству набранных очков за карьеру.

Американский баскетболист превзошел показатель легендарного Карима Абдул-Джаббара, набрав 38 390 очков.

Футболист сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил 38-летнего спортсмена с рекордом.

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Звездный нападающий опубликовал пост в Instagram, в котором добавил фотографию с ЛеБроном.

"Величайший!", - написал Мбаппе.

Ранее американский спортсмен прокомментировал свое достижение, назвав лучшего баскетболиста в истории спорта.