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Баскетбол

ЛеБрон Джеймс: Я считаю себя лучшим баскетболистом, когда-либо игравшим в эту игру

ЛеБрон назвал лучшего баскетболиста в истории.
Сегодня, 12:22
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс поделился мнением о лучшем баскетболисте в истории. По словам 38-летнего спортсмена, он считает себя лучшим, однако у каждого свой кандидат.

"Не мне решать. Лично я считаю себя лучшим баскетболистом, когда-либо игравшим в эту игру. Но у каждого свой фаворит, и каждый сам решит, кто для него самый лучший. Это моя уверенность, это то, что я приношу и чем владею. Но я не знаю, насколько рекорд по очкам выведет меня на другой уровень".

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"Я знаю, чего я добился, продолжаю добиваться в каждом матче, и на что я способен на площадке.Я всегда считаю себя лучшим в истории, но великих игроков очень много, и я рад, что участвую в этом", - приводит слова Джеймса NBA on TNT.

Напомним, ЛеБрон превзошел рекорд Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру, став лучшим бомбардиром в истории НБА. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс

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Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА
Видео рекордного броска ЛеБрона Джеймса в НБА

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