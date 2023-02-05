"Жизнь на этой планете без тебя теряет яркость": Сестра Роналду поздравила Криштиану с днем рождения

В воскресенье, 5 февраля, свой день рождения празднует нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду. Португальскому футболисту исполнилось 38 лет.

Сестра именитого игрока Элма Авейра трогательно поздравила Роналду с праздником. Девушка опубликовала пост в Instagram, в котором отметила величие Криштиану.

"Сегодня день рождения короля. Не могу описать словами, как сильно я тебя люблю, обожаю, уважаю и благодарю. Ты – лучший человек из тех, кого я знаю в этом мире. Говорю это не только потому, что мы одной крови. Очень трудно встретить кого-то похожего на тебя".

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"Пусть еще много-много лет к твоему возрасту будет добавляться еще один год, потому что жизнь на этой планете без тебя теряет яркость... Наслаждайся, мой дорогой брат. Я очень тебя люблю", - написала Элма Авейру.

Напомним, в августе 2021 года Криштиану вернулся в Манчестер Юнайтед, но уже в ноябре 2022-го стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сейчас Роналду выступает за саудовский клуб, которому помог избежать поражения.

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