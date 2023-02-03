Роналду дебютным голом принес ничью Ан-Насру

Португальский форвард Криштиану Роналду наконец-то забил в официальном матче за свой новый клуб.

В рамках 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встречался в выездном матче с Аль-Фатех, и уже на 12-й минуте хозяева открыли счет.

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В конце тайма Андерсон Талиска сравнял цифры на табло, но в начале второй половины Аль-Фатех снова вышел вперед. Все попытки отыграться у Ан-Насра заканчивались неудачно, пока уже в добавленное время арбитр не назначил пенальти.

К мячу, конечно же, подошел Криштиану Роналду и точным ударом по центру переиграл голкипера.

Напомним, что Роналду перебрался в Ан-Наср в качестве свободного агента. Ранее он забивал за новый клуб только в товарищеском матче против ПСЖ.