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Рой Кин: Уход Роналду помог Манчестер Юнайтед и тен Хагу

Ирландец считает, что уход звезды пошел команде на пользу.
Сегодня, 16:22
Роналду и Кин / Getty Images
Роналду и Кин / Getty Images

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин считает, что уход форварда Криштиану Роналду пошел на пользу клубу.

"Уход пяти-шести игроков стал ключевым моментом. Погба, Мата, Матич, Лингард знали, что уходят, их контракты истекали, и я думаю, что это не помогало клубу. Сейчас в МЮ определенно чувствуется новая энергия.

Думаю, что уход Роналду помог тренеру и клубу. Никто не хотел, чтобы это давило на клуб во второй половине сезона. С этим нужно было разобраться еще летом. Роналду явно не собирался сидеть на скамейке запасных и радоваться этому.

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Теперь они разобрались с ситуацией, и она больше не давит на клуб. Но также помог и уход 5-6 парней, Кавани в их числе. Запасные и второстепенные игроки должны быть готовы играть, а в прошлом году казалось, что они высасывают энергию", – сказал Кин в интервью Sky Sports.

Напомним, после 20 туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает четвертое место, набрав 39 баллов.

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