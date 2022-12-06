Рой Кин выразил восхищение игрой хавбека сборной Бразилии

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Рой Кин похвалил одного игрока сборной Бразилии после разгрома Южной Кореи (4:1).

"Каземиро – просто блистательный игрок, нужно отдать ему должное. Он проявляет себя каждую неделю, всегда знаешь, что получишь от него – это огромный комплимент для игрока. Мы постоянно попадаем в эту ловушку – не знаем, смогут ли игроки показать себя. Он всегда показывает себя.

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Он завоевал важные трофеи, пришел в Ман Юнайтед и очень хорошо освоился. Пару лет назад его несправедливо называли сугубо оборонительным полузащитником, но это далеко не так.

Каземиро связывает игру, он уже забил гол на чемпионате мира, он великолепен, все время проявляет себя, и у него всегда отличный настрой", – сказал Кин в эфире ITV.

В текущем сезоне на счету Каземиро 1 гол и 1 ассист в 11 матчах АПЛ.