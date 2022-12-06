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Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча 05.12.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео всех голов прошедшего поединка мундиаля.
Сегодня, 11:45
Бразилия - Южная Корея / Getty Images
Бразилия - Южная Корея / Getty Images

В понедельник, 5 декабря, в Катаре в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022 сошлись сборные Бразилии и Южной Кореи. Встреча завершилась разгромной победой "пентакампеонов" со счетом 4:1.

Вопрос о победителе был закрыт еще в первом тайме, ведь бразильцы в первые 45 минут забили все свои голы - отметились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

Гол престижа во второй половине игры забил Пек Син Хо.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бразилия - Южная Корея в 1/8 финала ЧМ-2022:

Бразилия - Южная Корея 4:1
Голы: Винисиус Жуниор, 7, Неймар, 13, Ришарлисон, 29, Пакета, 36 - Пек Син Хо, 76.

Владение мячем: 53% - 47%
Удары: 15 - 9
Удары в створ: 9 - 6
Атаки: 111 - 104

Бразилия: Алиссон (Вевертон, 80) - Милитао (Дани Алвес, 63), Тьяго Силва, Маркиньос, Данило (Бремер, 71) - Пакета, Каземиро, Неймар (Родриго, 81) - Рафинья, Ришарлисон, Винисиус (Мартинелли, 72).

Корея: Ким Сын Гю - Ким Мун Хван, Ким Мин Дже, Ким Ен Гвон, Ким Джин Су (Хон Чхоль, 46) - Ли Дже Сон (Ли Кан Ин, 74), Чон У Йон (Сон Чжун Хо, 46), Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан - Чо Гю Сун (Хван Й Джо, 80), Сон Хин Мин.

Предупреждения: Чон У Ён

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бразилия Южная Корея Чемпионат мира 2022

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Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бразилия - Южная Корея 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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