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Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения

Английский клуб оставил послание для португальца.
Сегодня, 13:16
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В воскресенье, 5 февраля, свой день рождения празднует нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду. Португальскому футболисту исполнилось 38 лет.

Бывший клуб звездного игрока Манчестер Юнайтед решил поздравить его с праздником.

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Пресс-служба "красных дьяволов" опубликовала фото Роналду, которым поздравила его. Примечательно, что фотография относится к первому этапу пребывания Роналду в клубе.

"С днем рождения!", - гласит подпись фото.

Напомним, Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, дважды победил в Кубке английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В августе 2021 года Криштиану вернулся, но уже в ноябре 2022-го стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что возлюбленная португальца Джорджина Родригес шокировала поклонников своим новым образом.

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