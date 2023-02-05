Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения

В воскресенье, 5 февраля, свой день рождения празднует нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду. Португальскому футболисту исполнилось 38 лет.

Бывший клуб звездного игрока Манчестер Юнайтед решил поздравить его с праздником.

Читай также: Роналду дебютным голом принес ничью Ан-Насру

Пресс-служба "красных дьяволов" опубликовала фото Роналду, которым поздравила его. Примечательно, что фотография относится к первому этапу пребывания Роналду в клубе.

"С днем рождения!", - гласит подпись фото.

Напомним, Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, дважды победил в Кубке английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. В августе 2021 года Криштиану вернулся, но уже в ноябре 2022-го стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что возлюбленная португальца Джорджина Родригес шокировала поклонников своим новым образом.