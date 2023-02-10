Волшебник: Карикатурист посвятил мультик Роналду, который оформил покер за Ан-Наср
Омар Момани поздравил португальца с историческим достижением.
В рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср на выезде обыграл Аль-Вахда (4:0). Главным героем встречи стал форвард гостей Криштиану Роналду, который оформил покер.
Известный карикатурист Омар Момани решил посвятить португальскому футболисту мультик.
Читай также: "Я не оставлю его": Жена Дани Алвеса шокировала заявлением
Художник изобразил 38-летнего игрока в качестве волшебника. Примечательно, что Момани не забыл фирменное празднование игрока: "Siuuuuuuuuuuuuuuu".
Отметим, что Роналду достиг отметки в 500 голов в рамках национальных чемпионатов за всю свою карьеру.
Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Аль-Вахда - Ан-Наср. Ранее португалец оценил дебютный покер в составе саудовского клуба.