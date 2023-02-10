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Волшебник: Карикатурист посвятил мультик Роналду, который оформил покер за Ан-Наср

Омар Момани поздравил португальца с историческим достижением.
Сегодня, 10:30
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср на выезде обыграл Аль-Вахда (4:0). Главным героем встречи стал форвард гостей Криштиану Роналду, который оформил покер.

Известный карикатурист Омар Момани решил посвятить португальскому футболисту мультик.

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Художник изобразил 38-летнего игрока в качестве волшебника. Примечательно, что Момани не забыл фирменное празднование игрока: "Siuuuuuuuuuuuuuuu".

Отметим, что Роналду достиг отметки в 500 голов в рамках национальных чемпионатов за всю свою карьеру.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Аль-Вахда - Ан-Наср. Ранее португалец оценил дебютный покер в составе саудовского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду карикатура

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