Аль-Вахда - Ан-Наср 0:4 видео голов и лучших моментов матча 09.02.2023

В четверг, 9 февраля, в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср уничтожил на выезде Аль-Вахда со счетом 4:0.

Все четыре гола записал на свой счет форвард Криштиану Роналду. 38-летний португалец забил по два мяча в каждом из таймов.

В первой половине встречи КриРо точно пробил в дальний угол, после чего он с противоположной стороны провернул то же самое, только в этот раз пробив в ближний угол.

На старте второй половины португалец реализовал пенальти, а финальный мяч Роналду забил благодаря добиванию в пустые ворота.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аль-Вахда - Ан-Наср чемпионата Саудовской Аравии:

Аль-Вахда - Ан-Наср 0:4

Голы: Роналду, 21, 40, 53 пен, 61

Аль-Вахда: Атийя, Курди (Аль-Джайзани, 76), Дуарте, Макки (Альджайзани, 62), Хаусауи, Фажр, Бакшуин, Анселмо, Аль-Гамди (Йода, 46), Родригеш (Аль-Исса, 74), Наджи (Нур, 63).

Аль-Наср: Аль-Акиди, Аль-Ганам (Аль-Авджами, 68), Маду, Аль-Амри, Конан (Абдулла, 76), Луис Густаво, Аль-Наджи (Аль-Сулайхим, 75), Аль-Хайбари (Аль-Хассан, 68), Роналду, Машарипов (Маран, 83), Гариб.

Предупреждение: Йода (77).