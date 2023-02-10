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Роналду оценил свой дебютный покер за Ан-Наср

Португалец поразил фанатов саудовского клуба своей игрой.
Сегодня, 08:07
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср на выезде обыграл Аль-Вахда (4:0). Главным героем встречи стал форвард гостей Криштиану Роналду, который оформил покер.

38-летний футболист в Instagram опубликовал пост, в котором подвел итоги противостояния. По словам португальца, он отлично чувствует себя после игры.

"Отличные ощущения от того, что я забил 4 гола и добрался до 500-го мяча в чемпионатах в матче, который моя команда выиграла", - написал Роналду.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Аль-Вахда - Ан-Наср.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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