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Не сдержался: Роналду показал неприличный жест фанатам, услышав скандирование о Месси

У португальского нападающего сдали нервы после проигранного матча чемпионата.
Вчера, 23:12
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Звездный нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду был настолько раздосадован поражением своей команды, что оскандалился своим поведением после матча.

В поединке 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии команда португальца, ведущая борьбу за чемпионство, проиграла на выезде Аль-Хилялу со счетом 0:2, а футболист поддался на провокацию со стороны болельщиков хозяев.

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Покидая поле после матча Роналду услышал, как фанаты Аль-Хиляла начали скандировать "Месси, Месси", пытаясь задеть португальского форварда, на что тот в ответ продемонстрировал в сторону трибун непристойный жест, взявшись за свой половой орган.

Отметим, что в этом же матче Роналду получил желтую за "борцовский прием".

В составе Ан-Насра Криштиану Роналду провел уже 13 матчей, отличившись 11 голами и двумя результативными передачами.

На данный момент команда португальца занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидера на три очка и сыграв на один поединок больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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Не сдержался: Роналду показал неприличный жест фанатам, услышав скандирование о Месси
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