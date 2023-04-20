Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии

Криштиану Роналду может неожиданно покинуть чемпионат Саудовской Аравии из-за собственной несдержанности, пишет ESPN.

Напомним, что после проигранного матча против Аль-Хиляля португалец повелся на провокации фанатов и продемонстрировал им неприличный жест.

Саудовский юрист Нуф бин Ахмед обратился с иском в прокуратуру относительно поведения Роналду. Теперь португальцу грозит депортация из страны.

"Даже если толпа провоцировала Роналду, он неправильно отреагировал. Поведение Криштиану – преступление, это непристойное публичное действие. Это одно из преступлений, влекущих за собой арест и депортацию, если оно совершено иностранцем", – заявил бин Ахмед.

Также поведение Роналду обсудили и на популряных саудовских телепередачах. Многие спортивные журналисты назвали поведение Криша аморальным и призвали Ан-Наср разорвать с ним контракт.