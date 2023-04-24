Ан-Наср Роналду не смог одолеть аутсайдера в большинстве и покинул Кубок короля

Португалец не может помочь своей команде в течение трех матчей.

Ан-Наср с Криштиану Роналду вылетел в полуфинальной стадии Кубка короля.

Команда Еличича пргоиграла с минимальным счетом аутсайдеру чемпионата Аль-Вехде, которая, к тому же, играла в меньшинстве.

На 23-й минуте Аль-Вехда открыла счет, а с 53-й минуты доигрывала в меньшинстве. Игроки Ан-Насра нанесли по воротам противника 24 удара, но забить гол не сумели.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, однако помочь своей команде не сумел. Португалец не забивает уже три матча подряд.

В финале Кубка короля Аль-Вехда встретится с Аль-Хилялем, а Роналду придется довольствоваться борьбой за чемпионский титул Премьер-лиги Саудовской Аравии.

Напомним, ранее португалец чудом избежал депортации из Саудовской Аравии.