iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ан-Наср Роналду не смог одолеть аутсайдера в большинстве и покинул Кубок короля

Португалец не может помочь своей команде в течение трех матчей.
Вчера, 23:45
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Ан-Наср с Криштиану Роналду вылетел в полуфинальной стадии Кубка короля.

Команда Еличича пргоиграла с минимальным счетом аутсайдеру чемпионата Аль-Вехде, которая, к тому же, играла в меньшинстве.

На 23-й минуте Аль-Вехда открыла счет, а с 53-й минуты доигрывала в меньшинстве. Игроки Ан-Насра нанесли по воротам противника 24 удара, но забить гол не сумели.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, однако помочь своей команде не сумел. Португалец не забивает уже три матча подряд.

В финале Кубка короля Аль-Вехда встретится с Аль-Хилялем, а Роналду придется довольствоваться борьбой за чемпионский титул Премьер-лиги Саудовской Аравии.

Напомним, ранее португалец чудом избежал депортации из Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

Статьи по теме

Президент Атлетико хотел бы, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании Президент Атлетико хотел бы, чтобы Месси и Роналду вернулись в чемпионат Испании
Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии
Не сдержался: Роналду показал неприличный жест фанатам, услышав скандирование о Месси Не сдержался: Роналду показал неприличный жест фанатам, услышав скандирование о Месси
В Германии загорелся самолет с женской командой Арсенала В Германии загорелся самолет с женской командой Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед
Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан уничтожил Вафаея, Уилсон уступил Хиггинсу
просмотров

Последние новости

Европа01:01
В Германии загорелся самолет с женской командой Арсенала
Другие00:28
Легендарный обмен: в НФЛ состоялся переход четырехкратного MVP
Европа00:01
Бывший клуб Малиновского легко переиграл дома Рому
Вчера, 23:45
Другие страны23:45
Ан-Наср Роналду не смог одолеть аутсайдера в большинстве и покинул Кубок короля
Европа23:01
Челси близок к подписанию еще одного молодого таланта из Бенфики
Европа22:55
Реал намерен прописать в новом договоре со своим хавбеком космические отступные
Европа22:22
Бавария близка к продлению контракта с основным защитником
Киберспорт22:15
Германия не стала выдавать визы росийским игрокам OG
Европа21:52
В Барселоне определились с кандидатами на усиление позиции форварда
Другие страны21:31
Бразильский клуб временно сменит название на ФК Мариуполь
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK