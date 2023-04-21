Роналду избежал наказания за непристойный жест

Нападающий Ан-Наср Криштиану Роналду не получит наказания за непристойный жест после матча с Аль-Хилалем (0:2).

Как сообщает Goal, дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии принял решение не наказывать 38-летнего португальца за то, что схватил себя за пах в ответ на выкрики "Месси, Месси" от фанатов соперника.

По информации источника, комитет рассматривал только видео от официального вещателя матчей, а фанатские из социальных сетей оставил без внимания.

В текущем сезоне португалец провел 13 игр за Ан-Наср, в которых забил 11 голов и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии из-за его выходки.