Роналду отреагировал на свой победный гол в матче арабской Лиги чемпионов
Португалец счастлив принести команде победу.
В рамках арабской Лиги чемпионов Ан-Наср переиграл Монастир из Туниса (4:1).
Победный гол саудовской команды забил Криштиану Роналду.
После поединка португальский футболист подвел итоги игры, опубликовал пост в Instagram.
"Хорошая победа. Рад голу и тому, что мы лидируем в группе!", - написал 38-летний игрок.
Отметим, что для Роналду это первый гол в сезоне.
Ранее сообщалось, что форвард Баварии станет одноклубником Криштиану.
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