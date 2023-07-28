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Форвард Баварии станет одноклубником Роналду

Садио Мане вскоре пройдет медобследование в новом клубе.
Сегодня, 16:02
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Бавария расстанется с одним из своих звездных игроков, карьера которого в клубе не задалась.

Как сообщает журналист Canal Plus Малик Траоре, мюнхенцы продадут Садио Мане в Ан-Наср. Сумма трансфера составит около 30 млн евро.

В воскресенье, 30 июля, Мане прилетит в Дубаи, чтобы пройти медосмотр для своего будущего клуба. Детали контракта остаются неизвестным.

Напомним, ранее другой саудовский клуб, а именно Аль-Ахли подписалеще одного звездного африканца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Садио Мане Бавария Мюнхен ан-наср

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