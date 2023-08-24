Интер Майами драматично вышел в финал кубка, Месси оформил ассистентский дубль

Клуб из Флориды поборется за второй в своей истории трофей после победы в Кубке лиг.

В ночь на четверг, 24 августа, состоялся полуфинальный матч Открытого кубка США, в котором Цинциннати принимал Интер Майами.

Команда из Флориды в драматичном стиле с камбеком смогла пробиться в финал соревнований, одолев соперника в серии послематчевых пенальти.

До середины второго тайма Интер Майами уступал со счетом 0:2, но на 68-й минуте Леонардо Кампана с передачи Лионеля Месси отквитал один мяч. Вырвать ничейный результат и перевести игру в экстра-таймы гостям удалось только в компенсированное к поединку время. На 90+7 минуте Кампана и Месси повторили свои результативные действия - эквадорец забил, аргентинец ассистировал.

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В дополнительное время "цапли" впервые в противостоянии сумели выйти вперед, когда отличился Джозеф Мартинес. Однако удержать преимущество в итоге не удалось - Цинциннати отыгрался на 114-й минуте.

Все же в серии пенальти победу одержал Интер Майами - 5:4. Игроки флоридской команды были точны во всех своих попытках, первую из которых реализовал Месси, а представители Цинциннати допустили ошибку в пятом ударе с одиннадцатиметровой отметки.

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов отыграл весь матч, заработав предупреждение на 80-й минуте.

В финале Открытого кубка США 27 сентября Интер Майами встретится с Хьюстон Динамо, поборовшись за второй трофей в своей истории.

Напомним, ранее Интер Майами выиграл Кубок лиг, одолев в финале турнира Нэшвилл в серии пенальти (1:1, 10:9 пен.).

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