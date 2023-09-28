В Камеруне хотят отстранить Это'О с должности президента федерации
Его подозревают в коррупции.
Камерунская футбольная лига отправила в ФИФА открытгоое письмо с просьбой отстранить Самуэля Это'О, пишет Marca.
Легенда Барселоны занимает пост главы федерации футбола (CFF), однако сейчас экс-футболиста обвиняют в коррупции и договорных матчах.
Кроме того считается, что Это'О растрачивает средства федерации, поводом для подозрений стало то, что CFF не раскрыла условия соглашения с новым техническим спонсором.
Сам же Самуэль не намере оставлять пост, а до следующим выборов президента еще два года.
Ранее, напомним, Это'О отметился тем, что собрался посетить москву.
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