В Камеруне хотят отстранить Это'О с должности президента федерации

Его подозревают в коррупции.

Камерунская футбольная лига отправила в ФИФА открытгоое письмо с просьбой отстранить Самуэля Это'О, пишет Marca.

Легенда Барселоны занимает пост главы федерации футбола (CFF), однако сейчас экс-футболиста обвиняют в коррупции и договорных матчах.

Кроме того считается, что Это'О растрачивает средства федерации, поводом для подозрений стало то, что CFF не раскрыла условия соглашения с новым техническим спонсором.

Сам же Самуэль не намере оставлять пост, а до следующим выборов президента еще два года.

Ранее, напомним, Это'О отметился тем, что собрался посетить москву.

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