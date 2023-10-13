Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду

В Японии прошел товарищеский матч между местной сборной и национальной командой Канады.

Старт матча был удивительно оживленным и уже на второй минуте хозяева вышли вперед. В середине первого тайма Канада могла сравнять счет – лидер "кленовых" Альфонсо Дэвис заработал пенальти, но его партнер Джонатан Дэвид не реализовал 11-метровый.

В конце половины Дэвис снова был в центре внимания, но теперь он срезал мяч в свои ворота и оформил автогол. До перерыва японцы еще раз успели забить и сделать счёт неприличным.

Сразу после перерыва Япония забила и в четвертый раз, а к концу встречи позволила соперникам отыграть только один гол.

Япония – Канада 4:1

Голы: Танака, 2, 49, Дэвис (40, автогол), Накамура,42 – Гойлетт, 89

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