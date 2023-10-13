iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду

Азиатская сборная разобралась с соперниками из Северной Америки.
Сегодня, 16:49
Япония - Канада / Getty Images
Япония - Канада / Getty Images

В Японии прошел товарищеский матч между местной сборной и национальной командой Канады.

Старт матча был удивительно оживленным и уже на второй минуте хозяева вышли вперед. В середине первого тайма Канада могла сравнять счет – лидер "кленовых" Альфонсо Дэвис заработал пенальти, но его партнер Джонатан Дэвид не реализовал 11-метровый.

В конце половины Дэвис снова был в центре внимания, но теперь он срезал мяч в свои ворота и оформил автогол. До перерыва японцы еще раз успели забить и сделать счёт неприличным.

Сразу после перерыва Япония забила и в четвертый раз, а к концу встречи позволила соперникам отыграть только один гол.

Япония – Канада 4:1
Голы: Танака, 2, 49, Дэвис (40, автогол), Накамура,42 – Гойлетт, 89

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Миколенко: Думаю, македонцы будут играть в ту же игру, что и в Скопье Миколенко: Думаю, македонцы будут играть в ту же игру, что и в Скопье
Кривцов не сыграет против Северной Македонии Кривцов не сыграет против Северной Македонии
Легенда МЮ выпустит дебютный мини-альбом Легенда МЮ выпустит дебютный мини-альбом
Наставник Северной Македонии: Сборная Украины - команда с отличными исполнителями Наставник Северной Македонии: Сборная Украины - команда с отличными исполнителями
Помочь журналистам

Видео

Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202418:26
Миколенко: Думаю, македонцы будут играть в ту же игру, что и в Скопье
Европа18:15
Кривцов не сыграет против Северной Македонии
Футбол17:55
Легенда МЮ выпустит дебютный мини-альбом
Европа17:54
Наставник Северной Македонии: Сборная Украины - команда с отличными исполнителями
Европа17:29
В Реале хотят видеть одного из своих экс-игроков преемником Анчелотти
Европа17:18
звезда с-п: Роспутько попросил политического убежища, но в нашем клубе его не будет
Киберспорт17:17
Monte все ж примут участие в IEM Sydney 2023
Другие страны16:49
Жахи Альфонсо: Девіс заробив пенальті, який не реалізував партнер, а потім допоміг Японії розгромити Канаду
Украина16:26
Ребров: Спорт - это и есть политика, УЕФА не может допускать россиян к соревнованиям
Украина15:56
Украинский футболист скрылся на россии? Что известно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK