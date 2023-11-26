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Клуб Джеррарда стал в очередь за подписание экс-игрока МЮ

Саудовцы все еще надеятся подписать испанца.
Сегодня, 15:55
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Саудовский Аль-Иттифак хочет попробовать побороться за подписание Давида Де Хеа, пишет Daily Mail.

Напомним, что испанский кипер уже четыре месяца не может найти себе новый клуб после того, как покинул Олд Траффорд.

Главный тренер Аль-Иттифака лично заинтересован в приглашении Давида. Однако, отметим, что ранее испанец отвеерг контракт от Ан-Насра, потому что его супруга не хочет перезжать на Ближний Восток.

Однако Аль-Иттифак все равно свяжется с агентами Де Хеа и попробует изменить ситуацию. Более того, сообщается, что если клуб не сможет убедить испанца, в гонку включаться другие саудовские команды.

Ранее также сообщалось, что испанский гранды поборются за нового вундеркинда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Де Хеа Аль-Иттифак

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