Реал и Барса поборются за 14-летнего вундеркинда

Гильерме Рюк стал целью испанских грандов в очень юном возрасте.

Испанские Реал и Барселона поборются за бразильского вундеркинда.

Как сообщает издание AS, мадридцы и каталонцы заинтересованы в услугах 14-летнего Гильерме Рюка.

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Лидером в гонке за футболиста являются "сливочные". Главным поклонником Рюка в структуре столичного клуба является шеф-скаут клуба Хуни Калафат.

Сейчас юный игрок выступает за академию Реал Вальядолида на позиции полузащитника. Примечательно, что он является самым молодым исполнителем, который подписал контракт с Adidas.

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