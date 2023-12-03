Экс-хавбек Ромы и Интера решил продолжить карьеру в Индонезии
Наингголан решил стать игроком Баянкары.
Раджа Наингголан нашел себе новый клуб в Индонезии.
Бывший игрок Интера и Ромы подписал контракт с Баянкарой, детали сделки не разглашаются.
Напомним, что последним клубом Наингголана был СПАЛ, который он покинул летом на правах свободного агента.
Баянкара же выступает в высшей лиге Индонезии, где после 21 тура занимает последнюю строчку в таблице.
Ранее также сообщалось, что хавбек Аль-Хилаля не желает возвращаться в АПЛ .
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