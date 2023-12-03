Хавбек Аль-Хилаля заявил, что не хочет возвращаться в Англию
Полузащитник саудовского Аль-Хилаля Рубен Невеш заявил, что не намерен менять клуб.
Напомним, что португальцем активно интересуются Ньюкасл и Арсенал, оба клуба могут поропобовать сделать предложения уже зимой.
Однако сам Невеш признался, что счастлив в Аравии и не намерен возвращаться в АПЛ.
"Я думаю, что это слухи из-за владельцев клубов, конечно, и из-за того, что я играл в Англии.
Ньюкасл интересовался мной еще до того, как я приехал сюда, но я действительно счастлив здесь, моя семья счастлива, так что я прекрасно провожу время. У меня все идет очень хорошо, и я хочу остаться здесь", - приводит слова Невеша 90Min.
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