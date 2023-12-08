Прошла жеребьевка Копа Америка 2024
Определились группы предстоящего турнира сборных.
В США в период с 20 июня по 14 июля пройдет Копа Америка 2024.
Сегодня ночью, 8 декабря, прошла жеребьевка турнира, в ходе которой определились группы.
Результаты жеребьевки Копа Америка 2024
Группа А:
- Аргентина
- Перу
- Чили
- Канада/Тринидад и Тобаго
Группа B:
- Мексика
- Эквадор
- Венесуэла
- Ямайка
Группа C:
- США
- Уругвай
- Панама
- Боливия
Группа D:
- Бразилия
- Колумбия
- Парагвай
- Гондурас/Коста Рика
Отметим, что в плей-офф турнира проходят две лучшие команды из каждой группы.
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