Прошла жеребьевка Копа Америка 2024

В США в период с 20 июня по 14 июля пройдет Копа Америка 2024.

Сегодня ночью, 8 декабря, прошла жеребьевка турнира, в ходе которой определились группы.

Результаты жеребьевки Копа Америка 2024

Группа А:

Аргентина

Перу

Чили

Канада/Тринидад и Тобаго

Группа B:

Мексика

Эквадор

Венесуэла

Ямайка

Группа C:

США

Уругвай

Панама

Боливия

Группа D:

Бразилия

Колумбия

Парагвай

Гондурас/Коста Рика

Отметим, что в плей-офф турнира проходят две лучшие команды из каждой группы.

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