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Прошла жеребьевка Копа Америка 2024

Определились группы предстоящего турнира сборных.
Сегодня, 07:54
Getty Images
Getty Images

В США в период с 20 июня по 14 июля пройдет Копа Америка 2024.

Сегодня ночью, 8 декабря, прошла жеребьевка турнира, в ходе которой определились группы.

Результаты жеребьевки Копа Америка 2024 

Группа А:

  • Аргентина
  • Перу
  • Чили
  • Канада/Тринидад и Тобаго

Группа B:

  • Мексика
  • Эквадор
  • Венесуэла
  • Ямайка

Группа C:

  • США
  • Уругвай
  • Панама 
  • Боливия

Группа D:

  • Бразилия
  • Колумбия
  • Парагвай
  • Гондурас/Коста Рика

Отметим, что в плей-офф турнира проходят две лучшие команды из каждой группы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Копа Америка

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