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Футбол

Руководство Челси может инвестировать в аргентинскую команду

В стране готовят новый законопроект, который сделает это возможным.
Сегодня, 16:46
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что руководство Челси хочет инвестировать в местные команды.

Аргентинские клубы в большинстве своем неприбыльные ассоциации, которые контролируются их членами, однако вскоре это может измениться.

Президент предложил законопроект, который позволит привлечь инвесторов, сделав из клубов компании с ограниченной ответственностью, которые смогут продавать свои акции.

В текущий момент законопроект находится на рассмострении, в частности, его должна одобрить аргентинская футбольная федерация, чьи текущие правила запрещают подобные инвестиции.

Однако по словам Милея, как только о законопроекте стало известно, с ним связались представили BlueCo, владеющие Челси и Страсбуром. Консорциум Боули готов вложить серьезные деньги в одну из аргентинских команд.

"Нас ждет много инвестиций, есть много международных футбольных клубов, которые хотят инвестировать в Аргентину. С Аргентиной можно многое сделать. Инвестиции могут составить более $1 млрд за очень короткий период времени", - приводит слова Милея 90Min.

Также ранее сообщалось, что Тоттенхэм близок к первому зимнему трансферу.

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