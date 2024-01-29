Дебютный гол Суарес и травма Кривцова: как сыграли Интер Майами и Аль-Хиляль

Месси тоже в стороне не остался.

В понедельник, 29 января, в Эр-Рияде прошел товарищеский матч между Интер Майами и Аль-Хилялем.

Гости выставили боевой состав с четверкой экс-игроков Барселоны и Сергеем Кривцовым, но и у Аль-Хиляля состав был боевой, хоть и без Неймара и Кулибали.

Несмотря на это, Митрович открыл счет уже на 10-й минуте, а еще спустя совсем немного Аль-Хиляль удвоил преимущество. На 34-й минуте свой дебютный гол за Интер забил Луис Суарес, но еще до конца первого тайма арабский клуб снова увеличил разрыв до двух мячей.

В начале второго тайме уже Интер дважды забил в течение пары минут, Месси сначала оформил пенальти, а затем ассистировал партнеру. На 73-й минуте Сергей Кривцов получил травму и покинул поле, а без украинца в самом конце матча Малком вырвал победу для своего клуба.

Аль-Хиляль - Интер Майами 4:3

Голы: Митрович, 10, Аль-Хамдан, 13, Микаэль, 44, Малком, 88 - Суарес, 34, Месси (пенальти), 54, Руис, 55

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