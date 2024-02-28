Жители родного города Дани Алвеса просят демонтировать статую футболиста
Место стало притягивать вандалов.
Жители города Жуазейру требуют от местных властей убрать статую Дани Алвеса, пишет Globo Esporte.
Протесты начались еще после того, как футболиста арестовали и обвинили в изнасиловании. С тех пор вандалы часто наведываются к статуе.
Ее постоянно обливают белой краской, а местные жители просят и вовсе прибрать изваяние, открытое еще в 2020 году.
Однако, напомним, что защита Алвеса подала апелляция на приговор суда, потому власти Жуазейру хотят дождаться окончательной развязки истории прежде, чем предпринимать какие-либо действия.
Ранее также сообщалось, что ветеран Барселоны отказался от переезда в Саудовскую Аравию.
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