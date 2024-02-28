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Жители родного города Дани Алвеса просят демонтировать статую футболиста

Место стало притягивать вандалов.
Сегодня, 18:31
Дани Алвес
Дани Алвес

Жители города Жуазейру требуют от местных властей убрать статую Дани Алвеса, пишет Globo Esporte.

Протесты начались еще после того, как футболиста арестовали и обвинили в изнасиловании. С тех пор вандалы часто наведываются к статуе.

Ее постоянно обливают белой краской, а местные жители просят и вовсе прибрать изваяние, открытое еще в 2020 году.

Однако, напомним, что защита Алвеса подала апелляция на приговор суда, потому власти Жуазейру хотят дождаться окончательной развязки истории прежде, чем предпринимать какие-либо действия.

Ранее также сообщалось, что ветеран Барселоны отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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