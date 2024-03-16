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Дани Алвеса могут временно выпустить из тюрьмы

На следующей неделе суд соберется, чтобы рассмотреть такую возможность.
Сегодня, 17:01
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Экс-защитника Барселоны и сборной Бразилии могут временно выпустить из тюрьмы. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, в следующий вторник, 19 марта, суд Барселоны заслушает защиту на заседании, где будет рассматриваться ходатайство о временном освобождении бразильца.

Если ходатайство будет принято, то Дани будет находиться на свободе пока не вступит в силу обвинительный приговор.

Напомним, что Алвес приговорен к 4.5 годам за изнасилование , но его адвокаты оспаривают решение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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