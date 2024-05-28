Роналду побил рекорд саудовской лиги по количеству голов в одном сезоне

В рамках последнего 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср победил Аль-Иттихад со счетом 4:2

Дублем в этом матче отметился Криштиану Роналду, для которого эти голы стали 34 и 35-ым в текущем сезоне саудовской лиги, что является рекордным показателем за сезон.

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Ранее рекорд по голам за одну кампанию принадлежал Абдерразаку Хамдалли, который, кстати установил его играя за Ан-Наср, забив 34 гола в сезоне-2018/19. Сейчас он, что интересно, играет за Аль-Иттихад.

Также Роналду стал лучшим бомбардиром этого сезона, опередив Александра Митровича на 7 голов, однако, команда Митровича Аль-Хиляль выиграла чемпионат, опередив Ан-Наср на 14 очков. Впереди у команд также финал Кубка, который состоится 31 мая.

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