iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси, Суарес и Альба: Интер Майами с трудом избежал поражения Сент-Луису

Экс-каталонцы порезвились на славу.
Сегодня, 09:45
Интер Майами - Сент-Луис Сити / Getty Images
Интер Майами - Сент-Луис Сити / Getty Images

В воскресенье, в ночь на второе мая, Интер Майами принимал дома Сент-Луис Сити.

Счет открыли гости уже на 15-й минуте, но вскоре Месси сумел сравнять счет с передачи Альбы. В конце первого тайма Сент-Луис снова вышел вперед и снова ненадолго - Луис Суарес тоже отличился с передачи испанского защитника.

В перерыве Херардо Мартино решил заменить Сергея Кривцова на Райана Сэйлора. И уже на 68-й минуте Суарес неожиданно срезал мяч в собственные ворота. Но экс-игроки Барселоны все же сумели спасти ситуацию, и на 85-й минуте Жорди Альба спас для своей команды ничью.

Статистика матча Интер Майами - Сент-Луис Сити

Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3
Голы: Месси, 25, Суарес, 45+2, Альба, 85 - Дуркин, 15, Вассильев, 41, Суарес (автогол), 68

Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 1.43
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 17 - 18
Удары в створ: 10 - 8
Фолы: 6 - 19

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер майами

Статьи по теме

Гол Месси не помог Интеру Майами обыграть аутсайдера конференции Гол Месси не помог Интеру Майами обыграть аутсайдера конференции
"Плохие парни?": Месси и Батлер почаствовали в продвижении голливудского фильма "Плохие парни?": Месси и Батлер почаствовали в продвижении голливудского фильма
Интер Майами с Кривцовым, но без Месси, обыграл Ванкувер Интер Майами с Кривцовым, но без Месси, обыграл Ванкувер
Спели и станцевали: Месси и Суарес посетили концерт латиноамериканской певицы Спели и станцевали: Месси и Суарес посетили концерт латиноамериканской певицы
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс12:58
"Выходите по одному": Джошуа оценил вероятность проведения боев с Дюбуа и Чжилеем
Европа12:35
Арсенал подал первое предложение по талантливому форварду
Лига Чемпионов12:28
"Мы должны поблагодарить Лунина": Куртуа вспомнил украинца после победы в Лиге чемпионов
Бокс11:59
"Пришло мое время": Дюбуа выразил готовность подраться с Джошуа
Европа11:52
Звезда Реала попросил Моуринью сфотографироваться с его мамой
Бокс11:39
Дюбуа разобрался с Хрговичем в бою за титул временного чемпиона: видео лучших моментов
Европа11:05
Реал более сорока лет не проигрывает в финалах еврокубков
Бокс10:59
Чжилей брутально уложил Уайлдера: видео лучших моментов боя с нокаутом
Лига Чемпионов10:29
"Чемпионы Европы": Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов10:27
Ватцке: Играешь в финале, доминируешь, но побеждает снова Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK