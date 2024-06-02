Месси, Суарес и Альба: Интер Майами с трудом избежал поражения Сент-Луису

В воскресенье, в ночь на второе мая, Интер Майами принимал дома Сент-Луис Сити.

Счет открыли гости уже на 15-й минуте, но вскоре Месси сумел сравнять счет с передачи Альбы. В конце первого тайма Сент-Луис снова вышел вперед и снова ненадолго - Луис Суарес тоже отличился с передачи испанского защитника.

В перерыве Херардо Мартино решил заменить Сергея Кривцова на Райана Сэйлора. И уже на 68-й минуте Суарес неожиданно срезал мяч в собственные ворота. Но экс-игроки Барселоны все же сумели спасти ситуацию, и на 85-й минуте Жорди Альба спас для своей команды ничью.

Статистика матча Интер Майами - Сент-Луис Сити

Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3

Голы: Месси, 25, Суарес, 45+2, Альба, 85 - Дуркин, 15, Вассильев, 41, Суарес (автогол), 68

Ожидаемые голы (xG): 2.43 - 1.43

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 17 - 18

Удары в створ: 10 - 8

Фолы: 6 - 19

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