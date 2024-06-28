Игроки сборной США подверглись расистским оскорблениям после поражения Панаме
Игроков сборной США затравили в социальных сетях после поражения Панаме, пишет ESPN.
Напомним, накануне ночью американцы уступили Панаме 2:1 на Копа Америка. На 18-й минуте Тимоти Веа получил красную карточку, и это во многом предопределило исход матча.
Именно защитник Ювентус подвергся наибольшей критике после матча, однако досталось и его партнерам.
Федерации футбола США заявила, что готова предоставить игрокам всю необходимую поддержку и осудила поведение фанатов.
"В игре нет места дискриминационному поведению. Эти действия не только неприемлемы, но и противоречат ценностям уважения и инклюзивности, которые мы отстаиваем как организация", – говорится в заявлении Федерации футбола США.
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