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Игроки сборной США подверглись расистским оскорблениям после поражения Панаме

Особенно досталось Тимоти Веа.
Сегодня, 13:59
Тимоти Веа / Getty Images
Тимоти Веа / Getty Images

Игроков сборной США затравили в социальных сетях после поражения Панаме, пишет ESPN.

Напомним, накануне ночью американцы уступили Панаме 2:1 на Копа Америка. На 18-й минуте Тимоти Веа получил красную карточку, и это во многом предопределило исход матча.

Именно защитник Ювентус подвергся наибольшей критике после матча, однако досталось и его партнерам.

Федерации футбола США заявила, что готова предоставить игрокам всю необходимую поддержку и осудила поведение фанатов.

"В игре нет места дискриминационному поведению. Эти действия не только неприемлемы, но и противоречат ценностям уважения и инклюзивности, которые мы отстаиваем как организация", – говорится в заявлении Федерации футбола США. 

Со всеми результатами Копа Америка вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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