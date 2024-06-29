Экс-чемпион UFC посетил сборную Бразилии на Копа Америка

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра посетил матч Копа Америка.

Бразильский боец решил наблюдать с трибун за матчем национальной сборной против Парагвая.

А после матча Оливейра отправился в раздевалку к сборной, где сфотогравировался с лидерами команды Винисиусом и Родриго.

Джерело: instagram.com/charlesdobronxs

"Вини, брат, спасибо за добрые слова. Родриго, ты гигант", − написал в соцсетях Чарльз Оливейра.

Джерело: instagram.com/charlesdobronxs

Напомним, что с расписанием и результатами Копа Америка вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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