Экс-чемпион UFC посетил сборную Бразилии на Копа Америка
Чарльз Оливейра встретился с лидерами команды.
Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра посетил матч Копа Америка.
Бразильский боец решил наблюдать с трибун за матчем национальной сборной против Парагвая.
А после матча Оливейра отправился в раздевалку к сборной, где сфотогравировался с лидерами команды Винисиусом и Родриго.
"Вини, брат, спасибо за добрые слова. Родриго, ты гигант", − написал в соцсетях Чарльз Оливейра.
Напомним, что с расписанием и результатами Копа Америка вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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