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Экс-чемпион UFC посетил сборную Бразилии на Копа Америка

Чарльз Оливейра встретился с лидерами команды.
Сегодня, 14:50
Чарльз Оливейра / Getty Images
Чарльз Оливейра / Getty Images

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра посетил матч Копа Америка.

Бразильский боец решил наблюдать с трибун за матчем национальной сборной против Парагвая.

А после матча Оливейра отправился в раздевалку к сборной, где сфотогравировался с лидерами команды  Винисиусом и Родриго.

Джерело: instagram.com/charlesdobronxs
Джерело: instagram.com/charlesdobronxs

"Вини, брат, спасибо за добрые слова. Родриго, ты гигант", − написал в соцсетях Чарльз Оливейра.

Джерело: instagram.com/charlesdobronxs
Джерело: instagram.com/charlesdobronxs

Напомним, что с расписанием и результатами Копа Америка вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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