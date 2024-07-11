В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста прямо во время матча
В рамках поединка 12-го тура второго дивизиона штата Гояс (Бразилия) между Гремио Анаполис и Сентро Оэсте (1:2) случился скандальный эпизод.
Команды устроили беспорядки после финального свистка.
Как сообщает O Globo, полиция была вынуждена вмешаться в потасовку. В один момент полицейский выстрелил резиновой пулей в ногу вратарю Гремио Анаполис Рамона Соузу.
Футболисту оказали первую медицинскую помощь, а затем его отправили в больницу.
Отмечается, что полиция начала проводить расследование. Гремио Анаполис же хочет наказать того, кто выстрелил в футболиста команды.
Ранее сообщалось, что лидер сборной Уругвая пошел выяснять отношения с фанатами Колумбии и получил по лицу.
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