В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста прямо во время матча

Человек в форме применил оружие, пытаясь успокоить игроков.

В рамках поединка 12-го тура второго дивизиона штата Гояс (Бразилия) между Гремио Анаполис и Сентро Оэсте (1:2) случился скандальный эпизод.

Команды устроили беспорядки после финального свистка.

Как сообщает O Globo, полиция была вынуждена вмешаться в потасовку. В один момент полицейский выстрелил резиновой пулей в ногу вратарю Гремио Анаполис Рамона Соузу.

Футболисту оказали первую медицинскую помощь, а затем его отправили в больницу.

Отмечается, что полиция начала проводить расследование. Гремио Анаполис же хочет наказать того, кто выстрелил в футболиста команды.

Ранее сообщалось, что лидер сборной Уругвая пошел выяснять отношения с фанатами Колумбии и получил по лицу.

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