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Лидер сборной Уругвая пошел выяснять отношения с фанатами Колумбии и получил по лицу

Сегодня явно не день Нуньеса.
Сегодня, 08:50
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Уругвайские футболисты подрались с колумбийскими болельщиками после поражения (0:1) в полуфинале Кубка Америки.

Сразу после финального свистка на поле произошли стычки между игроками. Вскоре появилось видео, где уругвайские футболисты, включая Дарвина Нуньеса, вступили в драку с фанатами на трибунах, которые бросали в них различные предметы.

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На кадрах форвард Ливерпуля был на переднем плане и получил удар в лицо от колумбийского болельщика.

Напомним, в финале Копа Америка-2024 сыграют Аргентина и Колумбия. В свою очередь Уругвай встретится с Канадой в матче за третье место.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Уругвая Дарвин Нуньес

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