Звезда саудовской лиги обратился к тем, кто считает местный футбол слабее европейского

Полузащитник Аль-Хиляля и сборной Португалии Рубен Невеш ответил на упреки относительно того, что чемпионат Саудовской Аравии слабее многих европейских.

Невеш заверил, что на самом деле это не так, и что, например. бегать ему приходится больше чем в АПЛ.

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"Футбол в Саудовской Аравии слабее европейского? Я хочу попросить всех, кто так думает, пересмотреть матчи саудовской лиги. Могу заверить, что мои данные GPS указывают на то, что я бегаю больше, чем в Англии - разница также заключается в том, что я делаю это при температуре 40 градусов", - сказал 27-летний опорный хавбек в комментарии для телеканала RTP.

Отметим, что Рубен перебрался в "синих" летом прошлого года за сумму примерно 50 млн евро.

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