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Ан-Наср Роналду в последний момент спасся в матче против Аль-Ахли

Португалец не смог помочь своей команде победить.
Вчера, 23:37
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В пятницу, 13 сентября, Ан-Наср принимал дома Аль-Ахли в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии.

В первом тайме команды разошлись без голов, а со стартом второго Франк Кессье вывел Аль-Ахли вперед.

Отыграться Ан-Насру удалось лишь на девятой компенсированной минуте благодаря автоголу игрока соперника.

В последних четырех матчах у команды Луиша Каштру лишь одна победа, а в матче против Аль-Ахли Роналду еще и не забил впервые в этом сезоне.

Чемпионат Саудовской Аравии, 3-й тур

Ан-Наср - Аль-Ахли 1:1
Голы: Аль-Хурай (автогол), 90+9 - Кессье, 57

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ан-наср

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