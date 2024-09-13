Ан-Наср Роналду в последний момент спасся в матче против Аль-Ахли
Португалец не смог помочь своей команде победить.
В пятницу, 13 сентября, Ан-Наср принимал дома Аль-Ахли в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии.
В первом тайме команды разошлись без голов, а со стартом второго Франк Кессье вывел Аль-Ахли вперед.
Отыграться Ан-Насру удалось лишь на девятой компенсированной минуте благодаря автоголу игрока соперника.
В последних четырех матчах у команды Луиша Каштру лишь одна победа, а в матче против Аль-Ахли Роналду еще и не забил впервые в этом сезоне.
Чемпионат Саудовской Аравии, 3-й тур
Ан-Наср - Аль-Ахли 1:1
Голы: Аль-Хурай (автогол), 90+9 - Кессье, 57
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