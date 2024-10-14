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Сборная Нигерии будет бойкотировать матч против Ливии из-за неподобающего отношения к игрокам

"Суперорлов" держали в аэропорту почти весь день без воды и еды.
Сегодня, 18:45
Нигерия / Getty Images
Нигерия / Getty Images

Федерация футбола Нигерии рассказала, что национальная команда будет бойкотировать матч против Ливии в рамках квалификации на Кубок Африки.

Причиной этому было поведение организаторов матча. Матч должен был состояться в Бенгази, куда должен был прилететь самолет с игроками и персоналом «суперорлов», но, перед посадкой самолет перенаправили в другой город, который находится в двух часах езды от Бенгази.

После прилета нигерийцев задержали в аэропорту на 12 часов без запасов еды, воды и доступа к интернету, а также не предоставили для них транспорт, чтобы доехать до города проведения матча.

"Странным и опасным образом самолет был перенаправлен в небольшой аэропорт вдали от Бенгази именно в тот момент, когда пилот заканчивал снижение для посадки в аэропорту Бенгази. Игроки решили не участвовать в матче", - заявила федерация Нигерии.

О происходящем также высказался лидер сборной Нигерии Виктор Осимхен.

Нападающий "суперорлов" призвал вмешаться в события африканскую конфедерацию футбола (CAF)

"Я разочарован несправедливым обращением, с которым столкнулись мои братья и тренеры в аэропорту Ливии. Подобные действия противоречат спортивному духу. Я поддерживаю команду и знаю, что они останутся сильными, несмотря на препятствия.

Я призываю CAF и другие футбольные организации вмешаться, поскольку мои товарищи по команде до сих пор находятся в аэропорту в Ливии.

Эта попытка Ливийской футбольной ассоциации уже не просто задержка. Это преднамеренная тактика, направленная на ослабление и разрушение морального духа игроков, и это начинает больше походить на ситуацию с заложниками.

Безопасность и благополучие моих товарищей по команде и всего персонала команды - самые важные вещи сейчас. Наш капитан сказал, что мы не будем играть матч, и я полностью поддерживаю это, за исключением случая, если игра будет перенесена на нейтральное поле.

Мои братья и тренеры должны вернуться домой в целости и сохранности, мы не преступники и не заключенные", - написал Осимхен в инстаграме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: африка ливия нигерия

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