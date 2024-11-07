Экс-клуб Реброва уволил легенду футбола после разгромного поражения от Ан-Насра Роналду

Аль-Айн решил прекратить сотрудничество с аргентинцем Эрнаном Креспо. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причиной увольнения специалиста стали в целом неутешительный старт сезона и поражение от Ан-Насра в азиатской Лиге чемпионов 5:1.

В текущей кампании Эрнан шел с арабским клубом на 8 месте в турнирной таблице чемпионата ОАЭ после пяти туров и на последнем месте в Лиге чемпионов после четырех сыгранных туров.

В общем Креспо с Аль-Айном смог выиграть азиатскую Лигу чемпионов в прошлом сезоне, по ходу которого его и назначили на пост главного тренера.

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