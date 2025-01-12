Глава саудовской лиги заявил, что их не ждет судьба Китая
Глава саудовской лиги Омар Мугарбель заявил, что их проект не ждет участь китайской лиги.
Генеральный директор считает, что их лига "не лопнет", как когда-то китайская Суперлига, так как Саудовская Аравия имеет богатую фтубольную культуру.
"Наш чемпионат "не лопнет", как китайский. То, что делает Саудовскую Аравию уникальной, – это ее богатая футбольная культура. Наш чемпионат всегда был конкурентоспособным и довольно уникальным в регионе. В прошлом сезоне он был признан лучшей лигой Азии.
У нас долгая история – как у клубов, так и у национальной команды. Мы должны использовать это наследие. У нас есть долгосрочная стратегия, и до сих пор мы добились больших успехов. Это не только привлечение игроков, но и развитие самой лиги. Мы в гонке.
Это не однодневка, а то, чему мы полностью привержены", – приводит слова Мугарбеля AS.
Ранее также сообщалось, что звезда Манчестер Сити может оказаться в Саудовской Аравии.
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