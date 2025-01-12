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Глава саудовской лиги заявил, что их не ждет судьба Китая

Проект имеет под собой богатую основу.
Сегодня, 00:47
Омар Мугарбель / AS
Омар Мугарбель / AS

Глава саудовской лиги Омар Мугарбель заявил, что их проект не ждет участь китайской лиги.

Генеральный директор считает, что их лига "не лопнет", как когда-то китайская Суперлига, так как Саудовская Аравия имеет богатую фтубольную культуру.

"Наш чемпионат "не лопнет", как китайский. То, что делает Саудовскую Аравию уникальной, – это ее богатая футбольная культура. Наш чемпионат всегда был конкурентоспособным и довольно уникальным в регионе. В прошлом сезоне он был признан лучшей лигой Азии.

У нас долгая история – как у клубов, так и у национальной команды. Мы должны использовать это наследие. У нас есть долгосрочная стратегия, и до сих пор мы добились больших успехов. Это не только привлечение игроков, но и развитие самой лиги. Мы в гонке.

Это не однодневка, а то, чему мы полностью привержены", – приводит слова Мугарбеля AS.

Ранее также сообщалось, что звезда Манчестер Сити может оказаться в Саудовской Аравии.

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