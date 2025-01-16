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Старейший действующий футболист сравнил себя с Роналду

Роберт Кармона все еще может отыграть 90 минут в свои 62.
Вчера, 22:17
Роберт Кармона / portalplural
Роберт Кармона / portalplural

Уругвайский защитник Роберт Кармона считает, что по уровню профессионализма он похож на Криштиану Роналду.

62-летний уругваец выступает за клуб 4-го уругвайского дивизиона Hacele Un Gol a la Vida. 

Кроме родного чемпионата Кармона успел поиграть в США, Канаде, Италии и Испании. Защитник заявил, что все еще способен играть все 90 минут в своем возрасте.

"С самого детства я знал, что у меня есть способности и я могу стать отличным футболистом, поэтому всегда говорил, что одной из самых важных вещей для успеха в футболе является тренировка. 

И вот уже 49 лет я занимаюсь этим каждый день без оправданий. Тренируюсь по два-три часа в день, шесть дней в неделю. Криштиану Роналду и я похожи в плане профессионализма.

Я все еще могу играть 90 минут, как и в 95% своей карьеры, но я уважаю решение тренера. Кроме того, уменьшение моего игрового времени в последние два года связано с тяжелыми травмами, которые я перенес", - приводит слова Кармоны AS.

Ранее также итальянский клуб разорвал контракт с Деулофеу.

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