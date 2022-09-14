Матч Арсенал - Ман Сити перенесут из-за другого матча "канониров"

Стало известно, когда Арсенал будет проводить свои перенесенные из-за смерти Елизаветы ІІ матчи.

Домашняя игра Лиги Европы лондонского Арсенала против ПСВ Эйндговен была перенесена из-за смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II на четверг, 20 октября, и начнется в 18:00.

Об этом сообщается на официальном сайте "канониров". Все билеты, приобретенные на этот матч болельщиками, остаются в силе.

Но в результате этого переноса становится невозможным проведение матча Арсенала против Манчестер Сити, который должен был состояться в среду, 19 октября. Таким образом, эта встреча также будет перенесена, но дата проведения матча пока остается неизвестной.

Накануне сообщалось, что Арсенал хочет подписать полузащитника из другого клуба английской Премьер-лиги.