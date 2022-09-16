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Пенальти в добавленное время позволило Фенербахче вырвать ничью в матче с Ренном

"Желтые канарейки" в большинстве сумели избежать поражения во Франции.
Сегодня, 00:08
Ренн - Фенербахче / https://twitter.com/staderennais
Ренн - Фенербахче / https://twitter.com/staderennais
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В четверг, 15 сентября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы между Ренном и Фенербахче. Встреча завершилась результативной ничьей 2:2.

Три гола были забиты в период восьми минут во втором тайме поединка. Сначала на 52-й минуте отличился Мартин Террье, а двумя минутами позднее преимущество Ренна удвоил Ловро Майер. Всего через шесть минут Ирван Кахведжи сократил отставание "желтых канареек" до минимума.

Ближе к концу матча за грубую игру был удален игрок хозяев поля Амари Траоре. Удаление явно сказалось на команде Бруну Женезио, которая не сумела удержать победный счет. Уже в добавленное время арбитр назначил 11-метровый в ворота Ренна, который успешно реализовал Эннер Валенсия.

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Эта ничья позволила Фенербахче обойти Ренн в таблице за счет дополнительных показателей, возглавив группу В, в которой киевское Динамо после поражения АЕКу занимает почетное четвертое место.

Ренн - Фенербахче 2:2
Голы: Террье, 52, Майер, 54 - Кахведжи, 60, Валенсия, 90+2 (пен.).

Ренн: Манданда - Траоре, Теате, Родон, Мелинг - Бурижо, Угочукву (Доку, 78), Майер (Те, 78) - Сулемана (Дуэ, 64), Гуири (Трюффер, 64), Террье (Аблин, 74).

Фенербахче: Баиндир - Осаи-Семюэл, Густаво Энрике, Салай, Перес (Алиоски, 57) - Кахведжи, Яндаш (Росси, 87), Юкшек, Линкольн (Мор, 67) - Кинг (Жоау Педру, 66), Батшуаи (Валенсия, 66).

Предупреждение: Майер, Бурижо, Теате - Жоау Педро.

Удаление: Траоре (грубая игра).

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