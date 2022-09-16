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Ренн - Фенербахче 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Представляем вашему вниманию видео голов и ярчайших моментов французско-турецкого противостояния.
Сегодня, 00:53
Ренн - Фенербахче / УЕФА
Ренн - Фенербахче / УЕФА
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В четверг, 15 сентября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором Ренн принимал в гостях Фенербахче. Команды не сумели выявить сильнейшего, сыграв вничью 2:2.

В составе хозяев голами отметились Мартин Террье и Ловро Майер, а у "желтых канареек" голы забивали Ирван Кахведжи и Эннер Валенсия, реализовавший пенальти уже в компенсированное время.

Обзор матча

Ренн - Фенербахче 2:2
Голы: Террье, 52, Майер, 54 - Кахведжи, 60, Валенсия, 90+2 (пен.).

Ренн: Манданда - Траоре, Теате, Родон, Мелинг - Бурижо, Угочукву (Доку, 78), Майер (Те, 78) - Сулемана (Дуэ, 64), Гуири (Трюффер, 64), Террье (Аблин, 74).

Фенербахче: Баиндир - Осаи-Семюэл, Густаво Энрике, Салай, Перес (Алиоски, 57) - Кахведжи, Яндаш (Росси, 87), Юкшек, Линкольн (Мор, 67) - Кинг (Жоау Педру, 66), Батшуаи (Валенсия, 66).

Предупреждение: Майер, Бурижо, Теате - Жоау Педро.

Удаление: Траоре (грубая игра).

Источник: MEGOGO

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